Liverpool, Everton ile berabere kaldı

Liverpool, Everton ile berabere kaldı

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Liverpool, Merseyside Derbisi'nde Everton ile 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, Everton'a konuk oldu.

Karşılaşmada gol sesi çıkmazken, derbi 0-0 bitti.

ŞAMPİYONLUĞA TEK MAÇ KALDI

Bu sonuçla lider Liverpool 83 puana yükselirken, Everton ise 38 puana ulaştı.

Liverpool, Premier Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Crystal Palace'ı yenmesi ve en yakın takipçisi Manchester City'nin puan kaybetmesi halinde, 30 yıl aradan sonra Premier Lig şampiyonluğunu ilan edecek.