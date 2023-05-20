Liverpool ile Aston Villa yenişemedi Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool ile Aston Villa 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Liverpool ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılımı doğrudan etkileyen maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçta kazanan çıkmadı

Aston Villa'nın golünü 27. dakikada Jacob Ramsey kaydetti. Konuk ekipte Ollie Watkins, 22. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Liverpool'un golü 89. dakikada takımdan ayrılacak olan Roberto Firmino'dan geldi.

Liverpool'un 7 maçlık serisi sona erdi

Ligde 7 maçlık galibiyet serisi biten Liverpool puanını 66'ya yükselti. Liverpool, Şampiyonlar Ligi şansını son haftaya taşıdı.

Deplasmanda dört haftadır kazanamayan Aston Villa puanını 58 yaptı ve UEFA Avrupa Ligi şansını sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de son hafta Liverpool, küme düşen Southampton'a konuk olacak. Aston Villa ise Brigton ile karşı karşıya gelecek.