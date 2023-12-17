Liverpool ile Manchester United yenişemedi

AA
İngiltere Premier Lig'inin 17. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede, Liverpool, Anfield Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.
Gol sesi çıkmadı
Taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele, başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.
Manchester United'da Diogo Dalot, 90+4. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.
Liverpool liderliği Arsenal'e kaptırdı
Bu
sonuçla Liverpool, 38 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. 39 puanlı
Arsenal ise liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Manchester United ise
28 puanla 7. sırada yer aldı.
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