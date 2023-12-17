Liverpool ile Manchester United yenişemedi Sahasında Manchester United ile karşılaşan Liverpool, 0-0 berabere kalarak liderlik koltuğunu Arsenal'e bıraktı.

AA

İngiltere Premier Lig'inin 17. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede, Liverpool, Anfield Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Gol sesi çıkmadı

Taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele, başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Manchester United'da Diogo Dalot, 90+4. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

Liverpool liderliği Arsenal'e kaptırdı

Bu sonuçla Liverpool, 38 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. 39 puanlı Arsenal ise liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Manchester United ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.



Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)