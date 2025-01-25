Liverpool, Ipswich Town karşısında hata yapmadı

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde lider Liverpool ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi takım Liverpool oldu.
LIVERPOOL, 4 ATTI
Liverpool'un gollerini 11. dakikada Dominik Szoboszlai, 35. dakikada Mohamed Salah, 44 ve 66. dakikalarda ise Cody Gakpo kaydetti.
Ipswich Town'ın tek golünü ise 90. dakikada Jacob Greaves kaydetti.
LIVERPOOL, PUANINI 53'E ÇIKARDI
Bu sonuçla birlikte puanını 53'e yükselten Liverpool liderliğini sürdürürken, 16 puanda kalan Ipswich Town 18. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Bournemouth'a konuk olurken, Ipswich Town evinde Southampton'ı ağırlayacak.
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