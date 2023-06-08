Liverpool, Mac Allister ile sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, daha önce anlaşmaya vardığı Arjantinli orta saha Alexis Mac Allister ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Liverpool, 25 yaşındaki futbolcu için Brighton Hove Albion'a 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Transfer sonrası açıklamada bulunan Arjantinli Mac Allister şunları söyledi:

Liverpool'a transferimin hemen gerçekleşmesi ve sürecin uzamaması beni mutlu etti. Harika hissettiriyor. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi, burada olmak harika ve başlamak için sabırsızlanıyorum.