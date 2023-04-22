Liverpool, Nottingham Forest karşısında galip geldi Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool evinde Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde Liverpool ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 3-2'lik skorla kazandı. Liverpool rakibini 3 golle geçti Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 47 ve 55. dakikada Diogo Jota, 70. dakikada da Mohammed Salah kaydetti. Nottingham'ın golleri ise 51. dakikada Williams ve 67. dakikada Gibbs-White'dan geldi. Liverpool ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Nottingham Forest, ligde oynadığı son 4 maçtan puan alamadı. Ayrıca galibiyet hasretini 11 maça çıkardı. Liverpool'un rakibi West Ham olacak Alınan bu galibiyetin ardından Liverpool 50 puana yükseldi. Nottingham Forest ise 27 puanda kaldı. Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, West Ham'la deplasmanda karşılaşacak. Nottingham ise Brighton'u konuk edecek.