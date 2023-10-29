Liverpool, Nottingham Forest karşısında rahat kazandı

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İngiltere Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Liverpool ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
Anfield Road'da oynanan maçı ev sahibi takım Liverpool 3-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Diogo Jota, 35. dakikada Darwin Nunez ve 77. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
Liverpool puanını 23 yaptı
Liverpool aldığı bu galibiyetle beraber puanını 23'e yükseltirken, Nottingham Forest ise 10 puanda kaldı.
Liverpool bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Luton Town'a konuk olurken, Nottingham Forest ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
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