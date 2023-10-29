Luis Diaz'ın anne ve babası Kolombiya'da kaçırıldı Liverpool'un yıldız futbolcusu Luis Diaz'ın anne ve babası silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Diaz'ın annesinin daha sonra kurtarıldığı belirtildi.

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2021-2022 sezonunun başında Porto'dan İngiliz devi Liverpool'a 47 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ve gösterdiği performansla Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp'un önemli kozlarından olan 26 yaşındaki Luis Diaz sıradışı bir olayla gündeme geldi.

Anne ve babası kaçırıldı

Kolombiya medyasından Semana'da yer alan habere göre, Diaz'ın anne ve babası Luis Manuel Diaz ve Cilenis Marulanda, cumartesi günü öğleden sonra Guajira'nın Barrancas bölgesinde kaçırıldı.

Silahlı kişiler önlerini kesti

Anne ve baba Diaz'ın cumartesi günü yaşadıkları mahalle olan Los Olivos'a kamyonetle doğru yola çıktıkları sırada motosikleti silahlı kişiler tarafından önlerinin kesildiği kaydedildi.

Motosikletten inen silahlı saldırganların Marulanda ve Diaz'ın araçlarına binerek iki ismi kaçırdığı aktarıldı.

Yetkililer harekete geçti

Bu kaçırma olayının ardından asker ve polis güçlerinin Luis Diaz'ın ailesini kurtarmak için operasyon başlattığı belirtildi.

Yetkililerin, Diaz'ın ailesinin bulunduğu kamyonette başka kimlerin olduğunu öğrenmek, olayın tam koşullarını belirlemek için acil bir toplantı yapacağı ifade edildi.

Annesi kurtarıldı

Öte yandan Semana'nın olay üzerinde çalışan kaynaklardan edindiği bilgiye göre Diaz'ın annesinin kurtarıldığı öne sürüldü.

Söz konusu kaynaklardan alınan bilgilerde, şu ifadeler yer aldı: