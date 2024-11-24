Liverpool, Southampton karşısında üç golle güldü

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İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde Southampton ile Liverpool karşı karşıya geldi.

St. Mary's Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip Liverpool 3-2'lik skorla kazandı.

LIVERPOOL, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Liverpool, 30. dakikada Szoboszlai'nin golüyle öne geçti. Karşılaşmanın 42. dakikasında Robertson'ın müdahalesi sonucu ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Armstrong'un vuruşu kaleci Kelleher'den döndü. İngiliz oyuncu dönen topu tamamladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının başında ev sahibi takım Mateus Fernandes ile öne geçti. Mohamed Salah 65'te skoru eşitledi. Liverpool'ta Darwin Nunez 83'te ceza sahası içinde yere düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. Salah penaltıyı ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi.

PUAN FARKI 8'E ÇIKTI

Manchester City'nin kaybettiği haftada lider Liverpool, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Southampton ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Manchester City ile karşılaşacak. Southampton ise Brighton'a konuk olacak.