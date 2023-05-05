Liverpool, yeni sezon formasını tanıttı

İngiltere Premier Lig'de 34 maç sonunda topladığı 59 puanla 5. basamakta yer alarak Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalan Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da bu sezon işler yolunda gitmiyor.
Zirvenin 20 puan gerisinde kalan ve Avrupa'dan da elenen Kırmızılılar, gelecek sezona hazırlanıyor.
50 yıl öncesinden esinlenildi
Bu doğrultuda Liverpool, gelecek sezon giyeceği kırmızı formasını tanıttı. Kulübün resmi internet sitesinden tanıtılan formalar, taraftarlardan tam not aldı.
Formanın tasarımı Liverpool'un 1973-1974 sezonunda giydiği formadan esinlenilerek yapıldı.