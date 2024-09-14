Liverpool'dan sürpriz kayıp! Nottingham Forest'a yenildiler

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Liverpool ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Nottingham Forest oldu.
Nottingham Forest'ın golünü 72. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.
LIVERPOOL, SLOT'LA İLK KEZ YENİLDİ
Arne Slot yönetimindeki ilk kez kaybeden Liverpool 9 puanda kaldı. Nuno Santo yönetimindeki Nottingham Forest puanını 8'e yükseltti.
FOREST, FERDİ'NİN TAKIM BRIGHTON'LA KARŞILAŞACAK
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Bournemouth'u ağırlayacak.
Nottingham Forest, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a konuk olacak.
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