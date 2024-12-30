Liverpool'dan West Ham'a farklı tarife

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında West Ham United, Liverpool'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Liverpool'un gollerini Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold ve Diogo Jota kaydetti.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte puanını 45'e çıkararak liderliğini sürdüren Liverpool, ligdeki bir sonraki maçında ezeli rakibi Manchester United'ı konuk edecek.

23 puanla 13. sırada bulunan West Ham United ise Manchester City deplasmanına gidecek.