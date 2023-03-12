Luciano Spalletti: Kim Min Jae, dünyanın en iyi stoperi Napoli'nin Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Atalanta galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada oyuncusu Kim Min Jae'nin dünyanın en iyi stoperi olduğunu iddia etti.

İtalya Serie A'nın 26. haftasında lider Napoli ile Atalanta karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Napoli oldu.

En yakın rakibiyle puan farkını 18'e çıkardı

Bu mücadelede Napoli'ye galibiyeti getiren golleri ise; 60. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 77. dakikada Amir Rrahmani kaydetti. Bu galibiyetin ardından Napoli, 68 puana yükseldi ve en yakın rakibi Inter ile puan farkını 18'e çıkardı.

"Benim için o gerçekten dünyanın en iyi stoperi"

Serie A'da emin adımlarla şampiyonluğa giden Napoli'de takımın deneyimli çalıştırıcısı Luciano Spalletti, sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi dünyanın en iyi stoperi olarak gördüğünü söyledi.

Kim Min Jae'ye övgülerde bulunan İtalyan teknik adam şunları söyledi:

"Kim, her maç en az 20 tane inanılmaz iş yapıyor. Benim için o gerçekten dünyanın en iyi stoperi. Topu ayağına alıp koşmaya başladığında topu beş saniye içinde rakip cezasına sokabilecek yeteneğe sahip. Bu inanılmaz."

"Fiziksel yeterliliği çok üst seviyede"

Kim ile aralarının iyi olduğundan bahseden Spalletti, şöyle konuştu:

"Ona anlattıklarınızı iyi dinleyerek maça çıkar. Fiziksel yeterliliği çok üst seviyede."

33 maçta forma giydi

İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden 26 yaşındaki savunmacı, Napoli formasını bu sezon 33 kez giydi. Kim Min Jae, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.