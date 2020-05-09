Luka Jovic'in ayağı kırıldı Sürekli olumsuz haberlerle gündeme gelen Real Madrid'in forvet oyuncusu Luka Jovic'in sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildi.

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Real Madrid'in Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon euroya transfer ettiği Luka Jovic yine ilginç bir haberle gündem olmayı başardı.

Haftalar önce karantinadan kaçarak sevgilisi Sofija Milosevic'in doğum günü için Sırbistan'a giden Sırp futbolcu, yaptığı bu davranışla büyük tepki toplamıştı.

EVDE AYAĞINI KIRDI

22 yaşındaki oyuncu bu kez evde ayağını kırdı.Kulüpten yapılan açıklamada, Jovic'in sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

SADECE 2 GOL ATABİLDİ

Büyük umutlarla transfer edilen forvet oyuncusu, bu sezon çıktığı 24 maçta sadece 2 gol atmayı başardı.

Öte yandan Real Madrid, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak.