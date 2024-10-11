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Kariyerinde Bayern Mühih, Arsenal, Inter gibi takımlarda top koşturan, ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Lukas Podolski, yeşil sahalara veda etti.

39 yaşındaki Alman futbolcu, Köln ile Gornik Zabrze arasında oynanan özel maçta kariyerini noktaladı.

Futbola başladığı Köln'de son kez formasını sırtına geçiren Podolski, maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaklaşık 50 bin taraftar karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Poldi, "Sokaklardan gelen bir çocuktum. Her zaman dürüst olmak istedim. Siz olmadan, taraftarlar olmadan futbol bir hiçtir. Ben sizin için her zaman bir çocuk oldum." dedi.

Lukas Podolski, 1'i Dünya Kupası olmak üzere kariyerinde toplam 12 kupa kazandı.