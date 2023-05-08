Lyon Başkanı, 36 yıl sonra görevini bıraktı

Ligue 1'in 34. haftasında ile Montpellier karşı karşıya geldi. Grpupama Stadyumu'ndaki maç büyük heyecana sahne oldu.

Lyon, 4-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı.

1987'den bu yana görevdeydi

Bu gol düellosuna sahne olan maçın ardından Lyon'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 1987 yılından beri kulübün başkanı olan Jean-Michel Aulas görevini bıraktı. Konuyla ilgili Lyon'dan resmi açıklama sabah saatlerinde geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada Aulas'a teşekkür edildi. Başkanlık görevini John Textor'ın yürüteceği duyuruldu.

Lyon Başkanı, 36 yıl sonra görevini bıraktı
Lyon Başkanı, 36 yıl sonra görevini bıraktı