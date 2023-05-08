Lyon Başkanı, 36 yıl sonra görevini bıraktı Fransız ekiplerinden Lyon'da Jean-Michel Aulas başkanlık görevini bıraktı. Lyon'da 36 yıldır başkanlık görevini yürüten Jean-Michel Aulas bundan böyle kulübün onursal başkanı olacak.

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lyon ile Montpellier karşı karşıya geldi. Grpupama Stadyumu'ndaki maç büyük heyecana sahne oldu.

Lyon, 4-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 5-4'lük galibiyetle ayrıldı.

1987'den bu yana görevdeydi

Bu gol düellosuna sahne olan maçın ardından Lyon'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 1987 yılından beri kulübün başkanı olan Jean-Michel Aulas görevini bıraktı. Konuyla ilgili Lyon'dan resmi açıklama sabah saatlerinde geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada Aulas'a teşekkür edildi. Başkanlık görevini John Textor'ın yürüteceği duyuruldu.