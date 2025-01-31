Lyon'da Paulo Fonseca dönemi başladı

AA & Ensonhaber
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lyon, teknik direktörlük görevine Portekizli Paulo Fonseca'yı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Olimpik Lyon, Paulo Fonseca'nın 30 Haziran 2027'ye kadar takımının teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar.
MILAN'DA 1.75 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU
51 yaşındaki teknik adam, son olarak geçen yıl İtalya Serie A ekibi Milan'ın başında görev yapmış ve 24 maçta 1.75 puan ortalaması yakalamıştı.
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