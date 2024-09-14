Lyon'dan Wilfried Zaha açıklaması: 90 dakika oynayamaz
Haber Merkezi

Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha'yı 3 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'a sezon sonuna kadar kiraladığını duyurmuştu.

Yıldız isim Zaha, yeni takımında ilk kez sahaya çıkmayı beklerken Teknik Direktörü Pierre Sage'den çarpıcı bir açıklama geldi.

"90 DAKİKA OYNAYABİLMESİ İÇİN BİRAZ ZAMANA İHTİYACI OLACAK"

Sage, 31 yaşındaki hücum oyuncusunun henüz 90 dakika oynayabilecek durumda olmadığını söyledi.

Pierre Sage, şu ifadeleri kullandı:

Wilfried Zaha biraz formsuz geldi çünkü transfer döneminin sonlarında olası bir transfer için daha az antrenman yaptı. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı olacak.

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Emre Çalışkan
Editör