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    Macaristan, maçlarda sosyal mesafeyi kaldırdı

    Maçları üçer koltuk boşlukla seyircili olarak oynatan Macaristan hükümeti, bu kuralı da kaldırdı. Bu hafta itibarıyla ülkede, statlar tamamen dolacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 16:40
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    Macaristan, maçlarda sosyal mesafeyi kaldırdı

    Koronavirüs salgınının ardından Almanya ile başlayan futbol heyecanına ikinci olarak eklenen lig olan Macaristan, seyirci sınırını tamamen kaldırdı.

    Avrupa'da futbol maçlarını seyircili bir şekilde oynatacak ilk ülke Macaristan olmuştu.

    Macaristan'da salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan lig yeniden, geçtiğimiz haftalarda başlarken, futbol maçlarının sağlık önlemleriyle birlikte seyircili bir şekilde oynanmasına karar verilmişti. Ancak stadyumlarda sosyal mesafeye uygun bir şekilde, taraftar arasında 3 koltukluk bir boşluk bırakılarak sosyal mesafeli oturuyordu.

    TAM SEYİRCİLİ OYNANACAK

    Macar hükümetinin yeni aldığı karar, bu sınırlamayı ortadan kaldırdı. Ligde bu hafta sonundan itibaren oynanacak karşılaşmalar, tam seyircili olarak oynanacak. Aralarda boş koltuk bırakmaya gerek kalmaksızın normal bir oturma düzeniyle oturabilecekler.

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