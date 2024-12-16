Mahkemeden Damien Comolli'ye ceza

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Fransa’da, aralarında Toulouse Başkanı Damien Comolli ve teknik direktör Christophe Galtier’in oğlu John Valovic-Galtier’in de bulunduğu organize dolandırıcılık ve yasa dışı spor menajerliği faaliyetleri davasında karar açıklandı.

Foot Mercato’nun haberine göre, sahte menajerlik ve kara para aklama suçlarından yargılanan Comolli, 30 bin euro para cezasına çarptırılırken bir yıl süreyle hak mahrumiyeti cezası aldı.

GALTIER'İN OĞLUNA ERTELEMELİ HAPİS CEZASI

Davada yargılanan bir diğer isim olan John Valovic-Galtier, iki yıl ertelemeli hapis cezası, beş yıl hak mahrumiyeti ve 30 bin euro para cezası aldı.

FENERBAHÇE’DE SPORTİF DİREKTÖRLÜK YAPMIŞTI

Damien Comolli, 2018 yılında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından sportif direktörlük görevine getirilmiş, 2020 yılının Ocak ayında görevinden ayrılmıştı.

Temmuz 2020’den bu yana Toulouse’un başkanı olan Comolli’nin takımı, Ligue 1’de 15 hafta sonunda topladığı 21 puanla 9. sırada yer alıyor.

Bu dava, spor dünyasında büyük yankı uyandırırken, Comolli’nin kariyerine gölge düşürdü.