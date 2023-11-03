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Mainz 05, Filistin'e destek veren Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti

Mainz 05, Filistin'e destek veren Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti Bundesliga'da mücadele eden Mainz 05, Filistin'e destek olan Fas asıllı Hollandalı oyuncusu Anwar El Ghazi ile yollarını ayırdığını açıkladı.