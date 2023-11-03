Mainz 05, Filistin'e destek veren Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek verdiği için daha önce kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcunun sosyal medyadaki yorum ve paylaşımlarının ardından sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.
Görüşlerinin arkasında olduğunu söylemişti
Filistin'e destek veren ilk paylaşımının ardından futbolcuyu kadro dışı bırakan kulüp yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.
Forvet oyuncusu, iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüşlerinin arkasında olduğunu ifade etmişti.
"Doğru olanın yanında durun"
Öte yandan Anwar El Ghazi, sosyal medya hesabından Filistin'e desteğini yineledi. 28 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Tek başına kalmak anlamına gelse bile doğru olanın yanında durun. Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanlara yaşatılan cehennemle kıyaslandığında hiçbir şeydir.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış