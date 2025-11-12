Mainz, Anwar El Ghazi'ye açtığı temyiz davasını kaybetti

- FSV Mainz 05, Anwar El Ghazi'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle sözleşmesini feshetme kararına itiraz ettiği temyiz davasını kaybetti.
- Mahkeme, El Ghazi'nin paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini ve fesih kararının geçersiz olduğunu belirtti.
- Mahkeme, Mainz 05’in Anwar El Ghazi’ye yaklaşık 1,5 milyon euro ödemesi gerektiğine karar verdi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FSV Mainz 05, eski futbolcusu Anwar El Ghazi'ye karşı açtığı temyiz davasını kaybetti.
Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesi, kulübün açtığı temyiz davasında, El Ghazi'nin sözleşmesini sosyal medya paylaşımları nedeniyle feshetmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
MAHKEME KARARINI VERDİ
Mahkeme, El Ghazi'nin "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
Bu nedenle, kulübün sözleşmeyi "derhal fesih" yoluyla sonlandırmasının geçersiz olduğuna karar verildi.
Mahkeme kararına göre, Mainz 05, futbolcuya yaklaşık 1,5 milyon euro tutarında alacağını ödemek zorunda kalacak.
Mahkeme, kararın kesin ve temyize kapalı olduğunu açıkladı.
GEÇERSİZ OLDUĞU HÜKMEDİLMİŞTİ
Mainz İş Mahkemesi, geçen yıl Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin'e destek veren Instagram paylaşımı nedeniyle Mainz 05 tarafından işten çıkarılmasının "geçersiz" olduğuna hükmetmişti.
TEMYİZE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ
Bunun üzerine kulüp, kararı Rheinland-Pfalz Eyalet İş Mahkemesinde temyize götürmüştü.
30 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyerini Katar takımı Al-Sailiya SC'de sürdürüyor.