Mali ile berabere kalan Fas liderliğini sürdürdü

- Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Fas, Mali ile 1-1 berabere kaldı.
- Dört puana ulaşan Fas, liderliğini sürdürdü.
- Zambiya ve Komorlar ise golsüz berabere kaldı.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın A Grubu ikinci maçında ev sahibi Fas ile Mali karşı karşıya geldi.
Fas, Brahim Diaz'ın 45+5'deki penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Mali, 64. dakikada Lassine Sinayoko'nun penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı.
Grubun diğer maçında ise Zambiya ile Komorlar 0-0 berabere kaldı.
FAS LİDERLİĞİNİ KORUDU
Grupta oynanan iki maçın ardından dört puan toplayan Fas, liderliğini korudu.
İki puanı Mali ikinci, aynı puana sahip Zambiya üçüncü, bir puanla Komorlar da son sırada yer aldı.