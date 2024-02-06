Manchester City, Brentford'u Phil Foden ile devirdi

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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Brentford, Manchester City'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Phil Foden'dan hat-trick
Manchester City'nin gollerini 45+3, 53 ve 70. dakikalarda Phil Foden atarken Brentford'un tek sayısını 21. dakikada Neal Maupay kaydetti.
Neal Maupay'in golünün asistini yapan Brentford kalecisi Mark Flekken bu sezon Premier Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.
Bu galibiyetle birlikte puanını 49'a yükselten Manchester City ligdeki bir sonraki maçında Everton'ı konuk edecek.
22 puanda kalan Brentford ise Wolverhampton Wanderers deplasmanına gidecek.
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