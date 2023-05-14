Manchester City, Everton'ı üç golle geçti Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City, İlkay Gündoğan'ın 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta Everton'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde lider Manchester City ile alt sıralarda yer alan Everton karşı karşıya geldi.

Everton'ın sahası Goodison Park'ta oynanan maçı Manchester City 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37 ve 51. dakikalarda İlkay Gündoğan, 39. dakikada da Erling Haaland kaydetti.

İlkay 2 gol 1 asistle yıldızlaştı

Maçta iki golle yıldızlaşan İlkay Gündoğan, Erling Haaland'ın golünün de asistini yaptı. Türk asıllı Alman oyuncu bu sezon çıktığı 48 maçta 11 gol ve 7 asist yaptı.

Manchester City, art arda 11. kez kazandı

Bu galibiyetle City ligde üst üste 11. galibiyetini aldı. Bu sonuçla beraber lider Manchester City, Arsenal ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Everton ise 32 puanla küme hattının hemen üzerinde yer aldı.

Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City, Chelsea ile karşılaşacak. Everton, Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.