Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
586.009
-0.55%
BTXN Coin
25.16
0.00%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Manchester City, evinde kaybetti

    İngiltere Premier League'in 10. haftasında Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace'a 2-0 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manchester City, evinde kaybetti

    Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 6'da Wilfried Zaha ve 88'de Conor Gallagher attı.

    Manchester City'de stoper Aymeric Laporte, net gol pozisyonuna giden rakibini çekip düşürdüğü için ilk yarının son dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    CHELSEA’NİN 5 PUAN GERİSİNDE

    Manchester City bu sezon 6. kere gol atamadan bir maçı tamamladı. Pep Guardiola'nın oyuncuları, geçen sezonun tamamında 6 maçta gol atamamıştı.

    Bu sonuçla hatfayı 20 puanda kapatan City, lider Chelsea'nin 5 puan gerisine düştü. Crystal Palace ise 12 puana ulaştı.

    Manchester City, evinde kaybetti #1

    Manchester City, evinde kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir