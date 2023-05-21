Manchester City futbolcularının şampiyonluk sevinci Premier Lig'de Arsenal, Nottingham Forest'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ise Manchester City, maç eksiğine rağmen şampiyonluğu garantiledi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ise Manchester City oyuncularının şampiyonluğu kazandığı anlar paylaşıldı.

İngiltere Premier Lig'de 37. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Nottingham Forest ile şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal ile karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Nottingham Forest oldu ve Manchester City, pazar günü Chelsea ile oynayacağı karşılaşmaya çıkmadan matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Manchester City, 9 kez şampiyon oldu Arsenal 37 hafta sonunda 81 puana ulaştı. 35 maçı olan Manchester City 85 puanla şampiyonluğa ulaştı. Manchester City, Premier Lig'de 9. kez mutlu sona ulaştı. Pep Guardiola ise Manchester City'nin başında 5. kez Premier Ligi kazandı. Büyük coşku yaşadılar Arsenal'in mağlubiyeti sonrasında ise ipi göğüsleyen Manchester City'de futbolcuların yaşadığı büyük sevinç kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.