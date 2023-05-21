İngiltere Premier Lig'de 37. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Nottingham Forest ile şampiyonluk mücadelesi veren ile karşı karşıya geldi.

Maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Nottingham Forest oldu ve Manchester City, pazar günü Chelsea ile oynayacağı karşılaşmaya çıkmadan matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.

Manchester City, 9 kez şampiyon oldu

Arsenal 37 hafta sonunda 81 puana ulaştı. 35 maçı olan Manchester City 85 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Manchester City, Premier Lig'de 9. kez mutlu sona ulaştı. Pep Guardiola ise Manchester City'nin başında 5. kez Premier Ligi kazandı.

Manchester City futbolcularının şampiyonluk sevinci

Büyük coşku yaşadılar

Arsenal'in mağlubiyeti sonrasında ise ipi göğüsleyen Manchester City'de futbolcuların yaşadığı büyük sevinç kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Manchester City futbolcularının şampiyonluk sevinci