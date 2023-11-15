Manchester City, gelir ve kar oranında rekor kırdı!

AA

Manchester City, sosyal medya hesabı üzerinden 3 kupayla tarihi başarı elde ettiği ve üst üste ikinci kez rekor gelir ve kâr açıkladığı 2022-2023 sezonunun finansal raporunu yayınladı.

Raporda, şu bilgi verildi:

Kulüp, önceki 12 aya göre 99,8 milyon sterlin artışla 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kâr bildirdi; bu da önceki yılın rekoru olan 41,7 milyon sterlinin neredeyse 2 katıdır.