Manchester City, gelir ve kar oranında rekor kırdı!

AA
Manchester City, sosyal medya hesabı üzerinden 3 kupayla tarihi başarı elde ettiği ve üst üste ikinci kez rekor gelir ve kâr açıkladığı 2022-2023 sezonunun finansal raporunu yayınladı.
Raporda, şu bilgi verildi:
Kulüp, önceki 12 aya göre 99,8 milyon sterlin artışla 712,8 milyon sterlin gelir ve 80,4 milyon sterlin kâr bildirdi; bu da önceki yılın rekoru olan 41,7 milyon sterlinin neredeyse 2 katıdır.
Kazanılan başarı gelirleri artırdı
Manchester City'nin gelir ve kâr rekorları, 1999'da Manchester United'ın ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanan ikinci İngiliz kulübü oldukları 2022-2023'ün ardından geldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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