Manchester City kayıp! Aston Villa'ya mağlup oldu İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Aston Villaya kaybetti. İngiliz devi ligde üst üste 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

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İngiltere Premier Lig 15. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Aston Villa ile karşılaştı.

Villa Park'ta oynanan maçı Aston Villa 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Leon Bailey kaydetti.

Aston Villa'da Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo, maçta süre alamadı.

10 yıl sonra kaybetti

Son 3 lig maçında 3 beraberlik alan City, 4. maçından mağlup oldu ve taraftarlarına üst üste hayal kırıklığı yaşattı.

Manchester City, Villa Park'ta 10 yıl sonra Aston Villa'ya mağlup oldu.

Bu skorla Aston Villa ise son 14 iç saha maçının tamamını kazandı. Unai Emery'nin öğrencileri ligde oynadıkları son 4 maçta mağlup olmadı.

Aston Villa yükselişte

Bu sezon sadece iki mağlubiyet alan Villa, 32 puana yükseldi ve 30 puanlı Manchester City'i geçerek ligde 3. sıraya yerleşti. Ayrıca lider Arsenal ile puan farkını 4'e indirdi.

Ligin bir sonraki haftasında City, Luton Town deplasmanına gidecek. Aston Villa ise Arsenal'ı ağırlayacak.