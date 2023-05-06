Manchester City, Leeds United'ı yenerek hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City ile Leeds United karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Manchester City, 2-1'lik skorla kazandı.
İlkay 2 gol kaydetti
Mücadelede Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri İlkay Gündoğan attı. İlkay, 19 ve 27. dakikalarda fileleri havalandırdı. Leeds United'ın tek golü 85. dakikada Rodrigo'dan geldi.
Manchester City'de 2 gol atan İlkay Gündoğan, 84. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Manchester City, liderliğine devam etti
Bu galibiyetin ardından Manchester City, 82 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Leeds United, 30 puanda kaldı.
Manchester City, ligde gelecek haftada Everton deplasmanına konuk olacak. Leeds United sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.