Manchester City, Sheffield United'ı iki golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Sheffield United ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Bramall Lane'de oynanan maçı 2-1'lik skorla Pep Guardiola'nın ekibi City kazandı.
Konuk ekip Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri; 63. dakikada Erling Haaland ve 88. dakikada Rodri kaydetti.
Manchester City'de Erling Haaland 37. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi Sheffield United'ın tek golünü ise 85. dakikada Jayden Bogle kaydetti.
Guardiola, takımının başında yer almadı
Pep Guardiola'nın rahatsızlığı sebebiyle takımının başında yer alamadığı maçta Manchester City kulübesinde sorumlu olarak yardımcı antrenör Juanma Lillo yer aldı.
City, liderliğe yükseldi
Bu galibiyetle birlikte Manchester City puanını 9'a yükseltip liderliğe yükselirken, Sheffield United henüz puanla tanışamadı.
Ligin 4. haftasında Manchester City sahasında Fulham'ı ağırlarken, Sheffield United evinde Everton'ı konuk edecek.