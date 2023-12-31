Manchester City, Sheffield United'ı mağlup etti
ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, Sheffield United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 14'te Rodri ve 61'de Julian Alvarez kaydetti.

Foden'dan 2 asist

2 golde de asisti yapan isim Phil Foden oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselten Manchester City ligdeki bir sonraki maçında Newcastle United deplasmanına gidecek.

9 puanda kalan Sheffield United ise West Ham United'ı konuk edecek.