Manchester City, Sheffield United'ı mağlup etti

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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, Sheffield United'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 14'te Rodri ve 61'de Julian Alvarez kaydetti.
Foden'dan 2 asist
2 golde de asisti yapan isim Phil Foden oldu.
Bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselten Manchester City ligdeki bir sonraki maçında Newcastle United deplasmanına gidecek.
9 puanda kalan Sheffield United ise West Ham United'ı konuk edecek.
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