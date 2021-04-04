Manchester City ve Tottenham maçı seyircili oynanacak

Manchester City ve Tottenham maçı seyircili oynanacak

Manchester City ve Tottenham arasında oynanacak İngiltere Lig Kupası (Carabao Kupası) finaline seyirci izni çıktı.

Koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanmaya devam ediyor. Bazen tedbirlere uyulması şartıyla dünyanın farklı noktalarında maçlar seyircili oynanabiliyor.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Manchester City ve Tottenham'ın finalde karşılaşacağı Carabao Kupası'nın seyircili oynanmasına onay verdi.

8 BİN TARAFTAR ALINACAK

Karara göre stadyuma 8 bin taraftar alınacak. Pilot uygulama olacak denemenin ardından uzmanlar sezonun geri kalanında statlara seyirci alımıyla ilgili karar verecek.

Manchester City - Tottenham Carabao Kupası final maçı 25 Nisan Pazar günü 18.00'da oynanacak.

İKİ TAKIMIN DA KENDİ ARALARINDA OYNADIKLARI MAÇLARDA BİRER GALİBİYETLERİ VAR

Bu sezon Premier Lig'de iki takım arasında oynanan maçlardan takımlar birer galibiyet ve mağlubiyet aldı.

Sezonun ilk maçında Tottenham, Manchester City'i 2-0 mağlup etti. Londra temsilcsinin gollerini Son ve Lo Celso kaydetti.

İkinci maçta ise Manchester City sahasında Tottenham'ı 3-0 yendi. City'nin gollerini İlkay Gündoğan (2) ve Rodri attı.