Manchester City, yeni sezon formasını tanıttı Manchester City, 2023-24 sezonunda iç sahada giyeceği formayı görücüye çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de 35 maç sonunda topladığı 85 puanla en yakın rakibi Arsenal'in 1 maç eksikle 4 puan önünde lider durumda bulunan Manchester City, harika bir sezon yaşıyor.

İstanbul'da 10 Haziran tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak dev finale yükselen ve Inter'le karşılaşacak olan İngiliz ekibi, gelecek sezon adına yeni formasını basına tanıttı.

Forma görücüye çıktı

FA Cup finalinde de ezeli rakibi Manchester United'la eşleşen ve bu sene üç kupayı da müzesine götürmek isteyen Maviler, 2023-2024 sezonunda iç sahada giyeceği maç formalarını duyurdu.