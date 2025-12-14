Manchester City'den Crystal Palace'a karşı net galibiyet

- Manchester City, Premier Lig'in 16. haftasında Crystal Palace'ı deplasmanda 3-0 yendi.
- Golleri Erling Haaland ve Phil Foden attı.
- Manchester City puanını 34'e çıkarırken Crystal Palace 26 puanda kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İngiltere Premier Ligi'in 16. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.
Selhurts Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri, 41 ile 89. (P) dakikalarda Erling Haaland ve 69. dakikada Phil Foden kaydetti.
CITY'DEN GALİBİYET SERİSİ
Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Manchester City, puanını 34'e yükseltti lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
2 maçlık galibiyet serisi sona eren Crystal Palace ise 26 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, West Ham'ı konuk edecek. Crystal Palace ise deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak.