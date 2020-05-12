Manchester City'nin sahibi 9'uncu kulübünü satın aldı İngiliz devi Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group'un (CFG), Belçika ekibi Lommel'i satın aldığı öğrenildi.

ensonhaber.com

Manchester City'nin Birleşik Arap Emirliklerili sahibi Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan yönetimindeki City Football Group (CFG), futbol üzerindeki yatırımlarını sürdürüyor...

İngiliz ekibini satın aldıktan sonra yaptığı transfer harcamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ve Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan CFG, Avrupa'dan bir takım daha satın aldı.

9. KULÜBÜ BÜNYESİNE KATTI

CFG'den yapılan açıklamada; şirketin Belçika 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Lommel Futbol Kulübü'nün çoğunluk hisselerini satın aldığı bildirildi.

Daha önce Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Atletico Torque, İspanya'da Girona, Çin'de Sichuan Jiuniu, Hindistan'da Mumbai City takımlarının hisselerini satın alan CFG; böyle 9. kulübü de bünyesine katmış oldu.