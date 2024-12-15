Manchester derbisinde kazanan United!

İngiltere Premier Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne oldu.
Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, ile Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan derbi maçı geri dönüşe sahne oldu. United, ezeli rakibi City'yi deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.
MANCHESTER UNITED'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Pep Guardiola'nın takımı 36. dakikada Josko Gvardiol ile öne geçti.
United, 88'de Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Amad Diallo, 89. dakikada skoru 2-1'e getirdi ve Manchester geri döndü.
Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma United'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Manchester United'da 14. dakikada sakatlanan Kobbie Mainoo, oyuna devam edemedi. Onun yerine Mason Mount girdi.
PEP YİNE KAZANAMADI
City ligde oynadığı son 7 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Pep Guardiola'nın takımı yine sahadan boynu bükük ayrıldı.
AMORIM İLE 2 MAÇ SONRA KAZANDI
Çıktığı son 2 maçı kaybeden Manchester United'a Ruben Amorim derbi zaferiyle moral buldu.
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 22'ye çıkardı. Manchester City ise 27 puanda kaldı.
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