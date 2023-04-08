Manchester United, 29 şut çektiği maçta Everton'u 2 golle mağlup etti İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United, konuk ettiği Everton'u 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United, Everton'u konuk etti. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. Manchester United ilk yarıyı Scott McTominay'in 36. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip 71. dakikada Anthony Martial'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadele, Manchester United'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Kırmızı Şeytanlar rakip kaleye 29 şut çekerken, Everton kalecisi Pickford ise 9 kurtarışla harika bir performans sergiledi. Weghorst sonradan girdi Manchester United'da Wout Weghorst karşılaşmanın 81. dakikasında Marcus Rashford'un yerine oyuna dahil edildi. Öte yandan Manchester United'da sakatlığını atlatan Christian Eriksen 70 gün sonra sahalara döndü. Danimarkalı yıldız, 77. dakikada oyuna alındı. Bu sonucun ardından Manchester United 56 puana ulaştı. 4 maç sonra mağlup olan Everton ise 27 puanda kaldı. Gelecek hafta Manchester United, Nottingham Forest'a konuk olacak. Everton ise Fulham'ı ağırlayacak.