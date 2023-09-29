Manchester United, Antony'nin takıma geri döneceğini açıkladı İngiliz ekibi Manchester United, eski kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen ve takımdan uzaklaştırılan Antony'nin takıma ve idmanlara geri döneceğini duyurdu.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında evinde Crystal Palace ile karşılaşacak olan Manchester United, 3 Ekim Salı günü de Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kritik 2 maç öncesinde Manchester United'da, Antony hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Kırmızı Şeytanlar, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarının ardından kadro dışı bırakılan Anthony için bir açıklama yaptı.

Takıma geri dönecek

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Antony'nin antrenmanlara ve takıma geri döneceği belirtildi.

Manchester United'ın açıklamasında, davayla ilgili yeni gelişmeler oldukça durumun yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

"Durum yeniden gözden geçirilecektir"

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İddiaların ortaya atıldığı haziran ayından bu yana Antony, hem Brezilya'da hem de İngiltere'de polis soruşturmasında iş birliği yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Manchester United, Antony'nin polis soruşturması devam ederken takıma ve antrenmanlara geri dönmesine karar vermiştir. Davayla ilgili yeni gelişmeler olduğunda durum yeniden gözden geçirilecektir.

23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, son olarak 14 Ağustos'taki Wolverhampton maçında formasını giymişti.