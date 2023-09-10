Manchester United, Antony'i takımdan uzaklaştırdı Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony hakkında eski sevgilisine şiddet ve istismar nedeniyle soruşturma açılırken, ManU'da oyuncunun takımdan uzaklaştırıldığını açıkladı.

ensonhaber.com

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Devler Ligi A Grubu'ndaki rakibi Manchester United'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı temsilcimizle ilk maçına 3 Ekim'de evinde çıkacak olan İngiliz ekibinde adı şiddet iddialarına karışan Antony için yeni bir karar alındı.

ManU, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Antony'nin 'bir sonraki duyuruya kadar' takıma geri dönmeyeceğini duyurdu.

"Bir sonraki duyuruya kadar geri dönmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştır"

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulüp olarak Antony'nin aleyhindeki iddiaların farkındayız. Milli maçlara katılmayan oyuncuların pazartesi günü geri dönmesi gerekiyor ama Antony'nin hakkındaki iddiaları ele almak üzere bir sonraki duyuruya kadar geri dönmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulüp olarak şiddet ve taciz eylemlerini kınıyoruz. Bu duruma dahil olan herkesi korumanın öneminin farkındayız ve bu iddiaların istismardan kurtulanlar üzerindeki etkisini kabul ediyoruz.

"Suçsuz olduğumu yinelemek istiyorum"

Öte yandan karar hakkında konuşan 23 yaşındaki futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Tarafıma yöneltilen bu suçlamalara karşın bir süre ara vermek konusunda Manchester United ile anlaştık. Bu, takım arkadaşlarımın dikkatini dağıtmaktan kaçınmak için karşılıklı bir karardı. Suçsuz olduğumu yinelemek istiyorum. Bu süreçte polis ile bağlantılı olarak çalışmaya devam edeceğim.

Neler olmuştu?

Antony'nin eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e şiddet uyguladığı iddia edildi. Antony eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e tehdit edici mesajlar gönderdiği ve kafasında ve ellerinde yaralar bulunduğu öne sürülmüştü.

Brezilya Futbol Federasyonu ise eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında polis soruşturması açılan Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurmuştu.