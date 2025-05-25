Manchester United, Aston Villa'yı iki golle yıktı

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester United ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.
MARTINEZ, KIRMIZI GÖRDÜ
Aston Villa'da kaleci Emiliano Martinez, 45+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
İKİ GOLLE GELEN GALİBİYET
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Amad Diallo ve 87. dakikada Christian Eriksen kaydetti.
ASTON VILLA, BİLETİ ALAMADI
Aston Villa, Old Trafford'dan 1 puan alması halinde bile Şampiyonlar Ligi biletini alacaktı ancak bu mağlubiyetle birlikte 6. sırada kaldı.
Manchester United ise sezonu 42 puanla 15. sırada noktaladı.
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