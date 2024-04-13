Manchester United, Bournemouth deplasmanında takıldı Manchester United, Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Bu maçta Altay Bayındır forma şansı bulamazken Enes Ünal 76. dakikada oyuna girdi.

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İngiltere Premier Lig'in 33. hafta maçında Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bournemouth'un golleri; 16. dakikada Dominic Solanke ve 36. dakikada Justin Kluivert'tan geldi. Manchester United ise gollerini 31 ve 65. (P) dakikada Bruno Fernandes ile buldu.

Enes sonradan oyuna girdi

Manchester United'da milli oyuncu Altay Bayındır, karşılaşmada süre almadı. Bournemouth forması giyen Enes Ünal, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

İki takım da 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonuçla birlikte Manchester United, puanını 50'ye, Bournemouth 42'ye yükseltti.

Ligin bir sonraki maçında Manchester United, evinde Sheffield United'ı ağırlayacak. Bournemouth ise Aston Villa deplasmanına gidecek.