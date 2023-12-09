Manchester United, Bournemouth karşısında dağıldı! Manchester United, Premier Lig'in 16. haftasında sahasında Bournemouth'a 3-0'lık skorla yenildi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta mücadelesinde Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan maçta ise ev sahibi ekip ManU, şok bir skor alarak rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Bournemouth, üç golle kazandı

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Dominic Solanke, 68. dakikada 68. dakikada Philip Billing ve 73. dakikada Marcos Senesi kaydetti.

Manchester United, 27 puanda kaldı

Son 3 lig maçında 2. kez yenilen Manchester United, 27 puanda kaldı. Son 5 maçta 13 puan toplayan Bournemouth, puanını 19'a çıkardı.

Manchester United, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırladıktan sonra Liverpool deplasmanına gidecek. Bournemouth ise Luton Town'ı konuk edecek.