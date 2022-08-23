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    Manchester United, Liverpool'u 2-1 mağlup etti

    Premier Lig'de ilk iki maçını kaybeden Manchester United sahasında Liverpool'u mağlup etti. Manchester United 3 puana yükselirken Liverpool 2 puanda kaldı.
    • 23.08.2022 - 09:49
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    Manchester United, Liverpool'u 2-1 mağlup etti

    İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında Manchester United, sahasında Liverpool’u konuk etti. Old Trafford’da oynanan dev maçı Manchester United 2-1 kazandı.

    Sezona kötü bir başlangıç yapan iki ekibin karşılaşmasında ilk yarı Jadon Sancho’nun 16. dakikada attığı golle 1-0 Manchester United'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

    53. dakikada Marcus Rashford ile farkı ikiye çıkaran ManU rahatladı. Liverpool, 81. dakikada Mohamed Salah ile bir gol bulsa da, kalan dakikalarda beraberliği yakalamaya yeterli olmadı.

    Manchester United'da ise Cristiano Ronaldo mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

    Manchester United, Liverpool u 2-1 mağlup etti #1

    ManU, şanssızlığını yendi

    İlk iki haftada Brighton ve Brentford mağlubiyetleri ile iki haftada galibiyetle tanışamayan Manchester United, bu galibiyetle moral buldu.

    Manchester United’ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag, takımın başında ilk galibiyetini almış oldu. Gelecek hafta deplasmanda Southampton ile karşılaşacak olan Manchester United, galibiyete devam etmek için mücadele edecek.

    Liverpool, 3 puanla tanışamadı

    Jurgen Kloop yönetimindeki Liverpool ise ilk üç hafta sonunda henüz galibiyet göremedi.Sezona deplasmanda Fulham beraberliği ile başlayan Liverpool, ikinci hafta evinde Crystal Palace ile de berabere kalmıştı.

    Gelecek hafta evinde Bournemouth'u ağırlayacak olan Liverpool sezonun ilk galibiyeti için sahaya çıkacak.

    Manchester United, Liverpool u 2-1 mağlup etti #2


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