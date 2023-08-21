Manchester United, Mason Greenwood'un takımdan ayrılacağını duyurdu Premier Lig ekibi Manchester United, tecavüz ve ölüm tehdidi iddiasıyla tutuklanan ancak daha sonra hakkındaki suçlamalar düşen Mason Greenwood'un takımdan ayrılacağını duyurdu.

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İngiltere Premier Lig'de sezona Wolverhampton karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle başlayan ikinci haftada ise deplasmanda Tottenham'a 2-0 mağlup olan 12. sırada yer alan Manchester United'da Mason Greenwood gelişmesi yaşandı.

Manchester ekibi, uzun süredir kulüpteki geleceği merak edilen Mason Greenwood için son noktayı koydu.

İngiliz ekibi, tecavüz ve ölüm tehdidi iddiasıyla tutuklanan ancak daha sonra hakkındaki suçlamalar düşen Mason Greenwood hakkında bir açıklama yayınladı.

Suçları işlemediği tespit edildi

Kırmızı Şeytanlar, 21 yaşındaki oyuncu için kulüp tarafından yapılan soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Manchester United, Mason Greenwood'un iddia edilen suçları işlemediğinin tespit edildiğini açıkladı. Ancak Mason Greenwood'un kamuoyu önünde de kabul ettiği gibi bazı hatalar yaptığını kaydetti.

Takımdan ayrılacak

Bununla birlikte Mason Greenwood dahil, olaya dahil olan herkesin oyuncunun kulüpte yeni bir başlangıç yapmasının zor olduğu konusunda fikir birliği sağladığı aktarıldı. Bu nedenle Greenwood'un takımdan ayrılacağı ifade edildi.