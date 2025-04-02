Manchester United, Nottingham Forest'a yenildi

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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Nottingham Forest, ile Manchester United karşı karşıya geldi.

The City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Nottingham Forest 1-0'lık skorla kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü, 5. dakikada Anthony Elanga kaydetti.

FOREST, ART ARDA 3. KEZ KAZANDI

Bu sonucun ardından üst üste 3. kez galip gelen Nottingham Forest, 57 puana yükseldi ve 3. sırada konumlandı.

UNITED, 4. MAÇ SONRA YENİLDİ

4 maç sonra mağlup olan Manchester United ise 37 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı.

HAFTAYA DERBİ VAR

Premier Lig'de bir sonraki hafta Nottingham Forest, Aston Villa'ya konuk olacak. Manchester United ise Manchester City'yi konuk edecek.