Manchester United'da Altay Bayındır çılgınlığı! İlk 11 oynamalı Manchester United sosyal medya hesabından Altay Bayındır ve Andre Onana paylaşımı yaptı. Taraftarlar söz konusu paylaşımın altına Altay Bayındır lehine yorum yağdırdı.

ensonhaber.com

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Manchester United'da eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri de Andre Onana.

Manchester United'ın sezon başında Inter'den 52.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Andre Onana, yediği goller ve performansıyla beklentileri karşılayabilmiş değil.

Kamerunlu kalecinin bu görüntüsü karşısında taraftarlar arasında Altay Bayındır sesleri yükselmeye başladı.

"Kaleyi Altay Bayındır korumalı"

Öyle ki Manchester United'ın akşam saatlerinde yaptığı Altay Bayındır-Andre Onana paylaşımının altına milli kaleci lehine yorum yağdı.

Manchester United taraftarı, Onana'nın performansı karşısında Altay Bayındır'ın şansı hak ettiği ve kaleyi devralması gerektiği görüşünde birleşti.

Kırmızı Şeytanlar, Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.