Manchester United'ı Altay Bayındır kesmedi! Bir kaleci daha aldılar Manchester United, Altay Bayındır sonrası bir kaleci takviyesi daha yaptı. Kırmızı Şeytanlar 20 yaşındaki eldiven Kie Plumley'i kadrosuna kattı.

ensonhaber.com İngiltere Premier Lig'de yeni sezona da istediği başlangıcı yapamayan Manchester United'da transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı transfer eden Manchester United, kaleye bir takviye daha yaptı. Kırmızı Şeytanların 20 yaşındaki kaleci Kie Plumley'i kadrosuna kattığı haberleri, İngiliz basınında yer aldı. Gençlik takımlarında kullanılacak Manchester United'ın genç eldiveni, gençlik takımlarında kullanacağı aktarıldı. Kie Plumley, son olarak Oxford U21 takımında forma giymişti.

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