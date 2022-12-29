Manchester United'ın hedefi: Kim Min Jae

Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euroya transfer olan Kim Min Jae'yi, Manchester United 50 milyon euroya kadrosuna katıyor.

Güney Koreli Kim Min Jae, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği üzerine 2021 yılında Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Fenerbahçe'ye transfer edildi.

Fenerbahçe formasıyla oynadığı maçlarda savunmanın tüm sıkıntılarını çözen Jae, kısa sürede taraftarın büyük sevgisini kazandı.

Performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarına giren defans oyuncusu, 40 maç oynadığı sezonun ardından 2022 yılında 18 milyon euro bedelle Napoli'ye transfer oldu.

Performansını Napoli formasıyla da devam ettiren Kim Min Jae, Katar 2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore'nin defasındaki başarısıyla dünya devi Manchester United'ın dikkatini çekti.

50 milyon euro ödenecek

PSG, Tottenham gibi kulüplerin de yakından takip ettiği 26 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Manchester United, sözleşmesindeki 50 milyon euroya serbest kalır maddesini kullanmak istiyor.

Napoli'nin yeni sözleşme teklif ettiği defans oyuncusu, Manchester United'ın teklifini kabul ederse tarihin en pahalı Asyalı futbolcusu olacak.

Rekorun sahibi Antalyaspor forması giyiyor

Şu an rekoru elinde bulunduran Shoya Nakajima, 40 milyon euro bonservis bedeliyle Birleşik Arap Emirlikleri Al Ain'e transfer olmuştu.

Bu transferin ardından sadece 2 maç Al Ain forması giyen Nakajima, kaval kemiği kırılınca 250 gün sahalardan uzak kaldı.

Takımıyla yollarını ayıran Asyalı Messi lakaplı futbolcu kariyerinde yeni bir soluk için transfer döneminin son gününde bedelsiz olarak Antalyaspor'a katıldı.