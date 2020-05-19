Mane: Zor zamanımda Kur'an-ı Kerim okuyorum Liverpool forması giyen futbolcu Sadio Mane, çocukken yaşadığı zorluklar ve futbolda yaşadığı anları, Liverpool televizyonuna verdiği röportajda anlattı.

Futbolseverleri hızı ile büyüleyen Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane, çocukluğundan beri böyle olduğunu söyledi.

Senegalli golcü, ''Kendimi bildim bileli hızlıyım. Doğal halim bu. Hızım için ekstra çalışmadım. Allah'ın bana verdiği bir özellik. Okulda da hızım nedeniyle sürekli beni yarışlara sokarlardı. Orada da çok iyiydim. Sürekli koşardım. Uzun mesafe de koşabiliyorum.'' şeklinde konuştu.

''ALLAH'A SIĞINIYORUM''

Zor zamanlarında Allah'a sığındığına vurgu yapan Mane, ''Her zor zamanımda Allah'a sığınıyorum ve Kur'an-ı Kerim okuyorum. Din, benim için çok önemli. İslam'ın kurallarına saygılı davranıyorum ve günde 5 vakit namaz kılıyorum.'' ifadelerini kullandı.

''ALKOLÜM YOK, SİGARAM YOK''

Vücuduna neyin iyi geldiğini farkında olduğunu söyleyen Senegalli golcü, ''Vücudumu tanıyorum, neyin iyi geleceğini biliyorum. Özel aşçım var ve bana uygun yemekleri yapıyor. Sağlıklı şeyler yemeyi seviyorum. Alkol kullanmıyorum. Hayatımda denemedim. Asla sigara da içmedim.'' dedi.

''BİSİKLETİM YOKTU, KOŞARDIM''

Mane, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Küçükken ayakkabılarımı giyer ve sadece koşardım. Asla bisikletim olmadı, her yere koşarak gidiyordum.''



